Къде в дома си трябва да поставите растението алое вера

Ако това е първото ви алое, ще се радвате да знаете, че то „е едно от най-самостоятелните растения за отглеждане на закрито“, казва експертът по растенията Ник Кътсумпас. Всичко се свежда до създаването на правилните условия за любимия ви сукулент:

Колко често да поливаме растение алое вера, за да го поддържаме хидратирано

Алое: Можете да намерите алое в разсадници, цветарски магазини и железарски магазини.

Саксия с дренажни отвори : „Въпреки че е възможно да отглеждате здрави растения в саксии без дренажни отвори, алоето ще оцени колкото се може повече дренаж, колкото можете да му осигурите“, отбелязва Кътсумпас.

Чинийка за растения: Това е плитка чинийка, която се поставя под саксия, за да предпази вътрешните повърхности от вода.

Сукулентна почвена смес: За растение алое, рохкава сукулентна почвена смес е най-подходяща.

Лавови камъни: Лавовите камъни помагат за оттичане на водата, така че обикновено се добавят на дъното на саксии без дупки. И все пак, „дори при саксии с дренажни отвори, аз все пак добавям слой от 2,5 до 5 см порести лавови камъни на дъното, за да предотвратя натрупването на вода около корените“, казва Кътсумпас.

Съвети

Поставете алоето си на светло и слънчево място. Пазете го от прекомерна пряка слънчева светлина, която може да го изсуши твърде много. (Малко иронично за растение, което успокоява слънчевите изгаряния , нали?) „Държа моето на няколко метра от прозорец с южно изложение, за да избегна [това]“, споделя Кътсумпас.

Също така ще искате да накисвате растението добре на всеки две до три седмици (т.е. поливайте обилно, но пестеливо). Точната честота ще се променя със сезоните; ще трябва да поливате по-рядко през зимата. Независимо от това, позволете „водата да се отцеди напълно от саксията и [уверете се], че почвата изсъхне напълно преди следващото поливане“, казва Кътсумпас. Това е ключово за предотвратяване на кореново гниене, което е изключително вредно за чувствителни към влага растения като алоето.

Отглеждане на алое на открито.

Грижата за алое на открито е малко по-сложна. Обикновено се препоръчва само ако живеете в определен климат – ето какво трябва да имате предвид:

Инструменти, от които се нуждаете

На открито, саксийното растение алое изисква същите инструменти като стайното растение: саксия с дренажни отвори, саксия за растения, почвена смес за сукуленти и вулканични камъни. Но ако живеете в топъл и сух климат през цялата година и имате двор с камениста или песъчлива почва, можете да засадите алоето в земята