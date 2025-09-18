Войната в Украйна:

Съдът реши за мерките на Никола Барбутов и съветника му Петър Рафаилов

Бившият столичен зам.-кмет Никола Барбутов остава в ареста, а съветникът му Петър Рафаилов излиза на свобода срещу парична гаранция. Това реши Софийският апелативен съд. В края на юни те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция, длъжностни престъпления и подкупи. Според прокуратурата Барбутов оказвал натиск върху районните кметове на "Люлин" и "Младост", за да изберат определени фирми в обществени поръчки.

Според апелативните съдии няма опасност Барбутов да се укрие, но може да извърши престъпление заради поста, който е заемал. Петър Рафаилов няма опасност да се укрие, и няма опасност да извърши друго престъпление, реши съдът.

По думите на магистратите прокуратурата е проявила активност, въпреки че има забавяне в събирането на доказателства. И още  В хода на са разпитани множество свидетели, от който могат да се направят изводи за авторство на деяние.

Според защитата през изминалите два месеца прокуратурата и комисията за противодействие на корупцията не са събрали никакви доказателства и държавното обвинение е тълкувало грешно свидетелските показания на база, на които са повдигнати обвиненията.  Бившият зам.-кмет на София и неговият съветник обжалваха за пореден път ареста, но магистратите не уважиха цялостно искането им.

