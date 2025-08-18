Съпруга на полицай е убита в Първомай

Съпруга на полицай е убита в дома ѝ в Първомай при вероятен обир, съобщи бТВ, позовавайки се на информация на МВР. Тежкото престъпление е станало около полунощ. В момента тече издирване на вероятния извършител. По информация на „24 часа“ жената е наръгана с нож в областта на артерията. Острата кръвозагуба е причинила и смъртта. На страшната гледка се натъкнал тази сутрин синът на жертвата, който е на 18 години. Около жилището гъмжи от полиция.

Убийствата в България

Последният случай беше пак в Пловдивско. В столичния квартал Столипиново, в който мъж уби съпругата си и опита да се самоубие.

Преди дни баща уби сина си в ботевградското село Врачеш, като убийството е станало, докато в района е имало полицаи. Именно те са чули изстрелите, които идвали от къщата.

В края на юли пък мъж простреля любовника на жена си, след което се самоуби. Случаят стана в монтанското село Лехчево.

По данни на вътрешното министерство през 2024 година са регистрирани 58 умишлени убийства, 74 за предходната година. Това е намаление от 21,6% спрямо 2023 година и са разкрити 56 от случаите, или 96,6%. При опитите за умишлено убийство се наблюдава намаление от 15,6% спрямо 2023 година. ОЩЕ: От къщата се чули изстрели: Баща уби сина си край София