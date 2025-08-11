Войната в Украйна:

От къщата се чули изстрели: Баща уби сина си край София

11 август 2025, 12:01 часа 1133 прочитания 0 коментара
Баща уби сина си в ботевградското село Врачеш, съобщиха от ОДМВР - София. Случаят е около 23.10 часа в петък. Всичко започнало със сигнал за нарушение на нощната тишина, на което органите на реда се отзовали. На място били изпратени служители на жандармерията, които чули два изстрела от къщата. При извършената незабавна проверка на адреса те установили, че при възникнал скандал баща е прострелял с незаконна ловна пушка своя син.

Опитали се да спасят младежа

Пострадалият е транспортиран в столична болница, където по-късно е починал.

Бащата вече е с обвинение

Извършителят е задържан за срок до 24 часа. Дежурна оперативна група от областната дирекция е извършила оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство. След доклад на събраните материали в окръжната прокуратура 61-годишният мъж е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление. Наложена му е мярка за задържане за срок до 72 часа.

Припомняме, че в края на юли мъж простреля любовника на жена си, след което се самоуби. Случаят е станал днес в монтанското село Лехчево. В началото на юли мъж на 46 години уби майка си в Сливен, а по-късно се предаде сам на полицията. ОЩЕ: Трагедия: Мъж простреля любовника на жена си и се самоуби

 

Деница Китанова
