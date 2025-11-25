Студио Actualno:

Тежка катастрофа с жертва край Каолиново

25 ноември 2025, 13:46 часа 455 прочитания 0 коментара
Тежка катастрофа с жертва край Каолиново

Тежка катастрофа с жертва стана край Каолиново днес по обед, съобщават от ОДМВР Шумен. На 25.11.2025 г. в 11:20 часа в полицията в града е получен сигнал, че на пътя Шумен – Каолиново в участъка между село Лятно и квартал Кус на град Каолиново е възникнал тежък пътен инцидент.

На място са изпратени екипи на РУ Каолиново, РДПБЗН Шумен и центъра за спешна медицинска помощ.

Още: Тежка катастрофа с три жертви край Пловдив

По първоначални данни лек автомобил „Фолксваген“, с шуменска регистрация, управляван от 60-годишен мъж от град Каолиново е излязъл вляво от пътното платно и се ударил в дърво.

Водачът е починал на място, а 61-годишна жена, пътувала в автомобила е транспортирана в МБАЛ Шумен за прегледи и оказване на медицинска помощ. Извършва се оглед на мястото на инцидента. Водачите на МПС да ги управляват в този участък с повишено внимание.

Още: Възрастна велосипедистка е била блъсната от кола

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
катастрофа загинал пострадала жена челен удар
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес