Нелегален казан за ракия и алкохол менте хванаха в Пазарджишко

Нелегален казан за варене на ракия и алкохол без бандерол е открит в къща в септемврийското село Карабунар, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

При проверка от служители на сектор "Противодействие на икономическата престъпност" в къща и стопанските постройки към нея, освен нерегистрирания казан, са намерени и съдове със 155 литра алкохол без акцизен бандерол. Собственик на имота е 68-годишна жена от селото.

По случая е образувано досъдебно производство.

Преди няколко дни в пазарджишкото село Звъничево полицията откри нелегален казан и иззе 85 литра алкохол без бандерол, през май в гр. Ветрен бе намерен повече от 1040 литра незаконен алкохол, а през април от магазин в Пазарджик бяха иззети 174,5 литра, припомня БТА.

