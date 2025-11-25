Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона, причинил смъртта на семейство край Пловдив

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем шофьора на камиона, който причини тежката катастрофа с три жертви на Околовръстния път на Пловдив. Инцидентът стана на 24 ноември, а 24-годишният шофьор на товарния автомобил е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на семейство - 41-годишен мъж, 43-годишна жена и 14-годишно момиче. Мъжът е задържан за срок до 72 часа. Отнето му е и свидетелството за управление на моторно превозно средство. На 28 ноември Окръжната прокуратура ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 24-годишния шофьор.

Възложени са проверки на дейността на търговското дружество, ползвало товарния камион – влекач, на Инспекцията по труда и на Държавна агенция „Автомобилна администрация“. В лекия автомобил е пътувала и другата дъщеря на семейството - 7-годишно момиче, която е оцеляла при инцидента и е в болница в тежко състояние.

