25 ноември 2025, 13:36 часа 93 прочитания 0 коментара
Много пиян и отказал да даде кръв: Хванаха шофьор - нарушител в Монтанско

Шофьор, карал с 2,84 промила алкохол в издишания въздух, е бил установен вчера в село край Берковица, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

При рутинна проверка край 8:14 часа вчера в село Бързия, община Берковица, полицаи от Районното управление на МВР в Берковица установили, че 42-годишен мъж от селото е седнал зад волана на личния си автомобил “Фолксфаген Голф“ след употреба на голямо количество алкохол – техническото средство на полицията измерило 2,84 промила алкохол в издишания въздух. Водачът не приел показанията и пожелал да даде кръв за изследване. Той е задържан за денонощие в полицията, а автомобилът му е иззет.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха, че от август 2023 година, когато влязоха в сила законовите промени за конфискация на автомобил, ако водачът кара след употреба на наркотици или на алкохол в кръвта над 1,20 промила, в област Монтана са иззети около 100 автомобила. Има и приблизително още толкова случаи, в които нарушението е направено не с личен автомобил и ще трябва да се плаща стойността му.

