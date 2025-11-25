Войната в Украйна:

25 ноември 2025, 15:15 часа 378 прочитания 0 коментара
Под стража остават трима, обвинени в отвличане

Апелативният съд в Пловдив потвърди мерките за неотклонение на Окръжния съд в Хасково- "задържане под стража", спрямо двамата мъже и жена, обвинени в отвличане в Свиленград, съобщиха от пресцентъра на съда, цитирани от БТА. Определението на Апелативния съд е окончателно.

Петя Даймянова (44 г.), Костадин Николов (27 г.) и Валентин Маринов (40 г.) са считани от прокуратурата за отговорни за случая от около 3:20 часа след полунощ на 13 ноември в Свиленград, когато 21-годишна жена е качена със сила в лек автомобил и откарана в село Мустрак. Престъплението бе разкрито по "горещи следи".

На 16 ноември Хасковският окръжен съд остави в ареста тримата предпологаеми извършители.

Сега Апелативният съд счита, че от събраните до момента доказателства, видеоматериали и разпити на свидетели може да се направи обосновано предположение за голяма степен на съпричастност на всеки от тримата задържани към обвинението, което им е повдигнато.

Предвид тежестта му за всеки от тримата съществува опасност както да се укрият, така и да извършат престъпление при една по-лека мярка за неотклонение различна от “задържане под стража“.

Спасиана Кирилова
