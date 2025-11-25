От 4000 да 15 000 евро до Западна Европа: Разбиха група за трафик на мигранти

Цената, която заплаща нелегален мигрант, за да стигне до Западна Европа е от около 4000 евро до 15 000 евро. Това съобщиха на съвместен брифинг на четири звена от полицията - ГДБОП, ГДГП, ГДНП и СДВР. Четирите звена, под ръководството на Софийската градска прокуратура и в координация с Европол, разкриха престъпна група за трафик на мигранти, чиито ръководители не са български граждани. Българи са изпълнявали предимно логистични функции, като са подпомагали дейността на групата на територията на страната. Ръководителите не са български граждани, уточниха от ГДБОП. Престъпната дейност е включвала преминаване през българо-турската граница, последвано от извозване до София и настаняване на мигрантите в три различни квартири в столицата.

Извършени са претърсвания на адреси в София и Перник. В два апартамента в столицата, наети от сирийски граждани, са открити общо 25 нелегални мигранти от Сирия, Иран и Ирак, сред които е имало жени и деца. Иззети са веществени доказателства, включително телефони, лаптопи, радиостанции, както и парична сума в размер на около 50 000 евро.

Схемата

Комисар Кристиян Горянов от ГДБОП уточни, че става дума за престъпна мрежа, в която няколко организирани групи си взаимодействат и си разпределят маршрута. Според комисар Николай Спасов от ГД „Гранична полиция“ мрежата е наблюдавана от година и половина, като са документирани над 30 вторични престъпления.

Организаторите на групата не са български граждани, а българите в схемата са изпълнявали само помощни функции като превоз и логистика. Преминаването на българо-турската граница е ставало както през „зелена граница“, така и чрез тайници в камиони и микробуси през ГКПП.

Цените и маршрута

Таксата за прекарване е варирала от 4000 до 15 000 евро на човек в зависимост от начина на преминаване и крайната дестинация, която най-често е била Германия, Италия или Франция. Голяма част от задържаните са добре познати на властите с предишни криминални прояви.

Координацията между членовете на групата е била осъществявана на високо ниво извън страната, като ръководителите са набирали лица за различните етапи на престъпната дейност – от извозване и настаняване до организиране на последващото им придвижване през Румъния.

Групата е действала от началото на 2022 година до 23 ноември тази година.

Като обвиняеми са привлечени 10 души, двама от които като ръковидители на организираната престъпна група, останалите осем като участници.

Обвиняемите са задържани за 72 часа. Още днес са внесени искания за мерки за неотклонение "задържане под стража".

