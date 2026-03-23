Тежка катастрофа блокира за часове магистрала "Тракия", има данни за загинал

Тежко пътнотранспортно произшествие е станало на автомагистрала „Тракия“. По информация на NOVA при инцидента има загинал. Катастрофата е станала между бус, чийто водач е починал на място, и камион. Местопроизшествието е малко след Ихтиман в посока Бургас. Според очевидци се е образувало километрично задръстване. Според първоначална информация бусът се е забил в преминаващ тир.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението при км 47 в посока Бургас временно се извършва само в изпреварващата лента. Активната и аварийната ленти останаха затворени до 18:30 часа, а трафикът се регулираше от екипи на „Пътна полиция“.

От Спешна помощ съобщиха за NOVA, че починалият е на възраст между 25 и 30 години. Неговият спътник – на 23 години, е в тежко животозастрашаващо състояние и е закаран в "Света Анна".