Нов опит религията да се вкара в училище, новият министър е настроен позитивно (ВИДЕО)

Темата с изучаването на религия в училище отново е на дневен ред. От партия "Възраждане" внесоха в парламентарното деловодство законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, с който се предлага въвеждане на учебния предмет "Добродетели и религии".

Според текста на законопроекта обучението по новия учебен предмет трябва да започне не по-късно от учебната 2027/2028 година за учениците, които през същата учебна година постъпват в I клас, като през следващите учебни години следва да се въведе последователно от II до XII клас.

Мотивите

"Учебният предмет Добродетели и религии е насочен към ценностно формиране на личността и възпитание в добродетели и за изучаването му се разработват алтернативни учебни програми, предоставящи възможност за избор между учебно съдържание с елементи на вероизповедно обучение и без елементи на вероизповедно обучение. Учебните програми за класовете от I до XII с елементи на вероизповедно обучение се консултират с експерти на съответното вероизповедание", сочат мотивите към предложението.

По отношение на учителите, според законопроекта при заемане на учителска длъжност, свързана с преподаване на учебния предмет "Добродетели и религии" по учебна програма с елементи на вероизповедно обучение, към професионалната квалификация на учителя може да бъде взето предвид и удостоверение или препоръка от съответното вероизповедание.

Според "Възраждане" към момента в образователната система липсва цялостна и устойчива рамка за изучаване на добродетелите и религиите.

"Отделни теми, свързани с религиозната традиция, ценностите и морала, са застъпени фрагментарно в различни учебни предмети без необходимата последователност и дълбочина. Това затруднява разбирането на ключови исторически, културни и обществени процеси, които са тясно свързани с ролята на религията като културен и обществен фактор в развитието на България и Европа", смятат от партията.

Според тях законопроектът гарантира свободата на избор чрез предвиждането на алтернативни учебни програми по предмета "Добродетели и религии" – с елементи на вероизповедно обучение и без елементи на вероизповедно обучение. По думите им по този начин се запазва светският характер на образованието и се изключва възможността за индоктринация.

Новият министър е привърженик на идеята

Интересно е, че новият просветен министър проф. Георги Вълчев е изключително позитивно настроен към изучаването на религия в училище.

За това свидетелства неговата позиция, изразена преди година на кръгла маса по темата с участието на неговия предшественик Красимир Вълчев.

"Ако не стъпи държавата в тази зона, какво оставяме на децата - интернет. Този вакуум трябва да бъде запълнен от държавата. Можем да спорим много по конкретното съдържание, как да бъде структурирано, какво да направим. И тук призовавам министерството и министъра, за да сработи тази идея, малко време, за да се уточнят програмите, да е състави съответното учебно съдържание", коментира проф. Георги Вълчев.

Според него по темата религия - образование има "изкуствено нагнетен страх".

"Този дебат е абсолютно измислен, абсолютно изкуствен и никой не поставя под съмнение както светския характер на образованието ни, така и посоките, по които то ще се развива", заяви още проф. Вълчев.