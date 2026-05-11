Скандал на "Евровизия": Смъртни заплахи и сигнали за масирана нечестна агитация за гласуване

Миналата година Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) промени правилата за гласуване на "Евровизия" след мащабна кампания за гласуване, организирана от Израел. Освен всичко друго, Израелската правителствена рекламна агенция, която е под администрацията на премиера, закупи реклами в YouTube, насърчаващи хората да гласуват за Израел.

Сега, няколко дни преди първия полуфинал, директорът на конкурса за песен на "Евровизия" Мартин Грийн потвърди, че израелският телевизионен оператор KAN е получил официално предупреждение, след като редица промоционални видеоклипове се появиха онлайн на няколко езика, насърчаващи зрителите да използват всичките си 10 налични гласа, на които имат право, за Израел.

Нарушението на Израел

"Бяхме уведомени, че видеоклипове, инструктиращи хората да гласуват 10 пъти за Израел, са били публикувани и разпространени от изпълнителя, представляващ KAN. В рамките на 20 минути се свързахме с израелската делегация и ги помолихме незабавно да спрат разпространението на видеоклиповете и да ги премахнат от всички платформи, където са били публикувани", заяви той в интервю за норвежкия телевизионен оператор TV 2.

Според правилата на всички артисти трябва да се предостави равен шанс да се съревновават. Всеки опит за манипулация или саботаж на процеса на гласуване, включително повлияване на гласовете на публиката или решенията на журито, е забранен. Организаторите също така обръщат допълнително внимание на обезкуражаването на масирани платени рекламни кампании.

Рекламната кампания продължава

Въпреки усилията на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) да регулира промоционалните кампании на участниците в "Евровизия", Израел продължава със спорното си поведение. Потребители в социалните мрежи изразиха загриженост относно последната вълна от промоционални видеоклипове, в които Ноам Бетан, представителят на Израел за "Евровизия" 2026, призовава за гласуване преди първия полуфинал на състезанието във Виена утре.

Форматът отразява кампаниите от предишни години, като Бетан призовава феновете да гласуват за участието на Израел на широк спектър от езици, включително азербайджански, холандски, английски, френски, немски, гръцки, италиански, малтийски, португалски, испански, шведски и украински.

Видеата подчертават, че зрителите могат да гласуват до 10 пъти, използвайки онлайн платформи, SMS и телефонни обаждания.

Тези видеоклипове започнаха да се разпространяват широко чрез платформи като YouTube и социалната мрежа X.

Промоционалната стратегия на Израел, включваща призив за гласуване заедно с кратък сегмент от песента на Бетан, остава непроменена в савнение с предишната кампания, дори включва идентични визуални елементи и сценография.

Ключова част от тази кампания отразява подхода на Израел от предишни години, когато правителствената комуникационна агенция (IGAA) направи мащабни медийни усилия, за да повлияе на телевизионното гласуване. Макар че мащабът на тазгодишната кампания остава неясен, се смята, че тя следва същите тактики, които доведоха до значими успехи на Израел в телевота в миналото.

Според правилата на "Евровизия", промоционалните кампании не трябва да бъдат "непропорционални" и не трябва да се предприемат или подкрепят от трети страни, включително правителства или правителствени агенции.

Въпреки че все още няма конкретни доказателства, че израелското правителство финансира тази кампания, приликите от минали години пораждат опасения, че IGAA може да се е включила отново.

Правилата гласят, че радио- и телевизионните оператори и артистите не трябва активно да участват или да улесняват кампании на трети страни, които биха могли да повлияят на резултатите от гласуването. Неспазването може да доведе до санкции. Актуализираните разпоредби, които включват ограничение от 10 гласа на метод на гласуване и по-строг контрол върху кампаниите, подкрепяни от правителството, бяха подкрепени от голямо мнозинство от членовете на EBU по време на Общото събрание през декември 2025 г. Тази промяна имаше за цел да се справи с въздействието на прекомерната реклама и външната намеса в процеса на гласуване.

Смъртни заплахи

В същото време стана ясно, че представителката на Швеция Фелисия, която още веднага след като спечели националната селекция Melodifestivalen разкритикува участието на Израел в конкурса, е получавала смъртни заплахи заради позицията си.

Шведски медии съобщиха, че след смъртните заплахи срещу Фелисия са организирани допълнителни мерки за сигурност.

"Никога не е приятно да се случи такова нещо. Но когато говориш за нещо, за което мненията са поляризирани, е така", коментира певицата, която сподели, че не изпитва безпокойство от ситуацията.

Тя си навлече гнева на привържениците на Израел заради изказванията си, че страната не заслужава да участва в "Евровизия" и тя лично ще се погрижи Израел да не спечели.

"Не мисля, че е добре, че на Израел е позволено да участва. Мислих какво трябва да направя и дали изобщо трябва да отида, но взех решение. Ще отида и ще се уверя, че те няма да спечелят", обясни позицията си Фелисия.

Тя обаче не съжалява за изказването си относно, въпреки вниманието, което то предизвика.

"Не, държа на това, което казах. Казах това, което мисля. Зададоха ми въпрос, на който отговорих само веднъж. И това е всичко", коментира певицата.

След изявлението си изпълнителката беше извикана на среща с шведската обществена телевизия SVT, където беше информирана за правилата на EBU, които гласят, че политически изявления, които изместват фокуса от конкурса, не са разрешени.

Въпреки това Фелисия подчертава, че не е получавала никакви предупреждения от SVT и не чувства гласа си заглушен.