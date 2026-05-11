Спорт:

Какво пише в архива на Петьо Еврото: Янкулов разкри какво е видял в документите от БОЕЦ

11 май 2026, 8:34 часа 1180 прочитания 0 коментара
Снимка: Стопкадър/ bTV
Какво пише в архива на Петьо Еврото: Янкулов разкри какво е видял в документите от БОЕЦ

Бившият служебен вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов разкри отчасти какво пише в архива на Петър Петров-Еврото, внесен от гражданското сдружение БОЕЦ в Министерство на правосъдието по време на работа на служебния кабинет. В архива има предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу конкретни магистрати. Тези документи обаче били доста стари – правени в периода 2020-2021 година, посочи той в студиото на сутрешния блок на bTV. Още: След информацията за пътувания с Петьо-Еврото: Правосъдният министър с първи думи за Емилия Русинова (ВИДЕО)

Дяволът е в детайлите

Снимка: БГНЕС

Янкулов посочи, че дяволът е в детайлите, но е важно да се види какъв проект за промяната на правилата, с които се избира нов ВСС, ще бъде внесен в Народното събрание. Очаква се "Прогресивна България" да внесе проект днес, 11 май.

Той обясни, че е обнадежден от новия правосъден министър Николай Найденов и визията му за промяната на правилата за избора на членовете на Висшия съдебен съвет и мораториум за вземане на решения от кадровия орган.

Бившият служебен министър на правосъдието посочи още, че трябва да бъде образувано дисциплинарно производство спрямо Борислав Сарафов и градския прокурор на София Емилия Русинова заради връзката ѝ с Петьо Еврото.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Всичко зависи от ВСС и дали няма да бъде наложено някакво ограничение на дейността на ВСС да налага дисциплинарни наказания", каза бившият правосъден министър.

Той уточни, че е използвал всички законови правомощия да сложи като мост между изпълнителната и съдебната власт чрез отправяне на предложения.

Още: Гарантиран имунитет: Най-наглата изборна измама – обясни я МВР министърът Емил Дечев

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Боецът министерство на правосъдието Петьо Еврото Андрей Янкулов Сдружение БОЕЦ Пепи Еврото
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес