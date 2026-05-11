Какво пише в архива на Петьо Еврото: Янкулов разкри какво е видял в документите от БОЕЦ

Бившият служебен вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов разкри отчасти какво пише в архива на Петър Петров-Еврото, внесен от гражданското сдружение БОЕЦ в Министерство на правосъдието по време на работа на служебния кабинет. В архива има предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу конкретни магистрати. Тези документи обаче били доста стари – правени в периода 2020-2021 година, посочи той в студиото на сутрешния блок на bTV. Още: След информацията за пътувания с Петьо-Еврото: Правосъдният министър с първи думи за Емилия Русинова (ВИДЕО)

Дяволът е в детайлите

Янкулов посочи, че дяволът е в детайлите, но е важно да се види какъв проект за промяната на правилата, с които се избира нов ВСС, ще бъде внесен в Народното събрание. Очаква се "Прогресивна България" да внесе проект днес, 11 май.

Той обясни, че е обнадежден от новия правосъден министър Николай Найденов и визията му за промяната на правилата за избора на членовете на Висшия съдебен съвет и мораториум за вземане на решения от кадровия орган.

Бившият служебен министър на правосъдието посочи още, че трябва да бъде образувано дисциплинарно производство спрямо Борислав Сарафов и градския прокурор на София Емилия Русинова заради връзката ѝ с Петьо Еврото.

"Всичко зависи от ВСС и дали няма да бъде наложено някакво ограничение на дейността на ВСС да налага дисциплинарни наказания", каза бившият правосъден министър.

Той уточни, че е използвал всички законови правомощия да сложи като мост между изпълнителната и съдебната власт чрез отправяне на предложения.

