Бивш депутат на ГЕРБ осъден от втори съд, заплашвал държавни служители

Бившият депутат от ГЕРБ Алтимир Адамов е осъден вече на две инстанции за отправени заплахи към лесничеи. Заплахите били с цел държавните служители да спрат проверка за незаконна сеч. Присъдата на втора инстанция е от Софийския апелативен съд (САС).

И втората присъда е потвърждение на първата, като знакова е отправената заплаха от Адамов: "Ще ви разкатая фамилиите, ще ви изгоня всичките, прекратете проверката". Присъдата е 6 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок.

Предистория

Lex.bg припомня, че случаят датира от началото на май 2020 г., когато Адемов все още е депутат от ГЕРБ. Тогава лесничей от Държавното ловно стопанство "Каракуз" получил анонимен сигнал за доставени незаконни дърва за огрев в селата Ножарево и Падина. Той отишъл на място с екип от още двама души и в домовете на четири семейства намерил немаркирани дърва без издаден превозен билет. Повикал разследващ полицай, който обаче не дошъл, а ръководителят на ловното стопанство отказал да съдейства дървесината да бъде задържана. Хората на място пък обяснили, че горски служител от съседното село им обещал дървата и не се притеснявали, че може да са незаконни.

Схемата за доставката на дървата била изяснена в хода на делото. На горските служители се полагали служебно по 10 кубика дърва за огрев. Въпросният горски нямал нужда от тях, но ги взел с идеята да ги продаде, което е незаконно, тъй като служителите нямат право да ги преотстъпват.

Докато лесничеят правел проверката, по телефона му се обадил Адамов - горският го познавал. Бившият депутат на висок глас почнал да заплашва: "Ще ви разкатая фамилиите, ще ви изгоня всичките, прекратете проверката и ме изчакайте", като поискал стражарите да го чакат на бензиностанция в Дулово. Лесничеят пак потърсил помощ от директора на ловното стопанство, който заел позицията на Адамов. Тримата горски се срещнали и с народния представител, а той им казал, че проверката касае техни колеги и ще им навреди. Но на другия ден тримата все пак съставили актове за нарушения. Три дни по-късно получилият първоначалния сигнал лесничей останал без служебен автомобил - той му бил отнет, а след 4 месеца горскияти негов колега били дисциплинарно уволнени. По-късно обаче съдът в Дулово ги възстановил на работа, а те подали сигнал в прокуратурата.

Адвокатите на Адамов отричат, че е имало телефонен разговор и пледират, че депутатът случайно се срещнал с горския и колегите му. Според юристите било и нелогично народен представител на управляваща партия да се обади на неизвестен горски служител, след като би могъл да се обади на по-високо ниво в йерархията. В аргументите на защитата, която иска бившият депутат да бъде оправдан или съдът да приеме деянието за малозначително, се казва също, че Адемов е "млад човек и колега-юрист, като една осъдителна присъда би преградила професионалното му развитие за цял живот". Това не трогва съдът на вече две инстанции.

Присъдата може да се обжалва пред Върховния касационен съд (ВКС).

