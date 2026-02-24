Спорт:

Пореден обрат в съда: Наредбата за безвъзмездна помощ за къщи за гости пак е отменена

24 февруари 2026, 16:36 часа 256 прочитания 0 коментара
Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР). Наредбата е издадена от министъра на земеделието и храните, като последните изменения са от 2015 г. Става въпрос за наредбата, с която на практика се отпуска безвъзмездна помощ за къщи за гости.

Съдебната сага

През ноември 2023 г. тричленен състав на ВАС отмени Наредба № 30 от 11.08.2008 г. Мотивите тогава бяха, че няма яснота къде точно е публикуван проектът, преди да бъде приет. Нямало и яснота от коя до коя дата е стоял публикуван за обществено обсъждане.

С ново решение (от юли 2024 г.), този път взето от петчленен състав на ВАС, стана ясно, че решението на тричленния състав е отменено – т.е. наредбата за безвъзмездните пари за къщи за гости не отпадаше окончателно. Тя бе върната за ново разглеждане от друг състав на същия съд и това не можеше да бъде обжалвано. Това означаваше, че при положително за къщите за гости решение, не би им се налагало да връщат парите, получени по програмата: Ново развитие с къщите за гости: Може и да не се връщат пари, реши съдът.

Настоящото решение

В изпълнение на указанията, дадени от петчленния състав на ВАС, настоящият тричленен състав приема, че не са изпълнени изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА). По делото не е установено дали проектът на наредба и мотивите към него са публикувани за обсъждане. Не е изпълнено и изискването на чл. 28, ал. 2 ЗНА, тъй като в изготвения доклад от заместник-министъра на земеделието и храните не е налице анализ за съответствие на предложения проект с правото на ЕС.

ВАС приема, че е от съществено значение да има анализ за съответствие на разпоредбите от наредбата с нормите от Регламент (ЕО) № 1998/2006, а в посочения доклад и мотивите за приемане на акта липсва каквото и да е обсъждане на относимите норми от правото на ЕС, както и аргументи за съответствие със същите от предложения проект. Това нарушение представлява самостоятелно основание за отмяната на акта, посочват съдиите.

Настоящият съдебен състав намира, че обжалваният подзаконов нормативен акт е незаконосъобразен, издаден при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила при приемането му и следва да бъде отменен. Това означава нов обрат - наредбата отново отпада, но не окончателно.

Решението по административно дело № 7296/2024 г. може да се обжалва в 14-дневен срок пред петчленен състав на ВАС.

