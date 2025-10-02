Войната в Украйна:

Тежка катастрофа с две жертви близо до лобното място на Сияна

02 октомври 2025, 14:39 часа 411 прочитания 0 коментара
Тежка катастрофа с две жертви близо до лобното място на Сияна

Двама души са загинали при тежка катастрофа в Луковитско. Жертвите са мъж на 78 години и жена на 72 години, които са пътували в лекиа автомобил. съобщи Габриела Тодорова, говорител на ОДМВР –Ловеч. Ударили са се лек автомобил и микробус. Загиналите са били пътници в колата. Сигналът за инцидента е подаден около 12:20 часа.

На двамата водачи са направени тестове за алкохол, като пробите са отрицателни.

Движението се регулира на място от полиция, въведен е обходен маршрут - Луковит - път III-307 - Тодоричане - път III-305 Дерманци - Торос - път I-4 Брестница - път I-3 - Румянцево и обратно.

За поредния пътен инцидент с жертви съобщи и бащата на загиналата Сияна. "2-ма загинаха на път I-3 преди малко. ПТП е с участие на бус. Близо до лобното място на Сияна. Сутринта ви предупредих! Провала в пътната безопасност е очевиден и трябва да има незабавни оставки. Половин година говорим едно и също без резултат. Мерките на кабинета не работят. При всеки дъжд отиваме на гробища!", написа Николай Попов в профила си във Facebook.

Заради друга катастрофа в региона е спряно движението по пътя Плевен - Полско Косово, в района на отбивката за Козар Белене. Всички моторни превозни средства изчакват на място.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
