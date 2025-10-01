Двама пострадали възрастни хора при катастрофа в Бургас

Мъж и жена на възраст над 70 години са настанени в болница след катастрофа в Бургас.

Инцидентът е от вчера сутрин, когато на минути след 9 часа сутринта 31-годишен бургазлия блъска спрелия за извършване на ляв завой "Опел Астра" на възрастното семейство.

31-годишният шофьор с "Пежо Боксер" се е движил с несъобразена с трафика скорост. Инцидентът става на кръстовището на бургаските улици "Захари Стоянов" и "Капитан Петко войвода".

От удара 74-гдоишният шофьор на "Опел"-а е получил мозъчно сътресение и е настанен в болница "Бургасмед" за лечение. В същата болница е и 73-годишната му съпруга, която е със счупен гръден прешлен.

