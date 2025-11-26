"На Околовръстното на Пловдив трябва да има 4 платна": Професионален шофьор за трагедията с тричленно семейство

На Околовръстното на Пловдив трябва да има 4 платна, както и аварийна лента. Това каза професионалният автомобилен шофьор Костадин Щерев в ефира на Нова телевизия след катастрофата със загинало тричленно семейство. Той смята, че трасето е много хлъзгаво и не бива да се губи концентрация. "Ако шофьорът на камиона се е навел, а е карал с 60-70 км/ч, това е общо 120 км. Представете си колко е бил тежък ударът. В нощните неосветени места е още по-важно да сме концентрирани", каза той.

ОЩЕ: Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона, причинил смъртта на семейство край Пловдив

Близък на загиналото семейство сподели, че те са се прибирали от рожден ден на едногодишно дете. "Казват, че шофьорът си търсил телефона и не гледал. Какво търси на завоя да си отвлича вниманието? 40-тонен камион да се изправи срещу в последната секунда, няма къде да избягаш. Водачът е убиец и не бива да излезе от затвора", категоричен беше той.

Местният бизнес и живеещите в района настояват за спешни мерки, предупреждавайки, че участъкът е изключително опасен и отдавна изисква обезопасяване, за да не се повтори подобна катастрофа. Според статистиката над 45 000 автомобила дневно преминават оттам.

Припомняме, че тебката катастрофа стана в понеделник вечерта. Шофьорът на камиона навлиза в насрещното движение и блъска челно лекия автомобил, в който е пътувало семейството. Трима души загинаха, а 7-годишно момиче е в кома.

ОЩЕ: Тежка катастрофа с три жертви край Пловдив

Прокуратурата е привлякла като обвиняем шофьора на камиона. От обвинението посочват, че 24-годишният водач на товарния автомобил е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на семейство. Мъжът е задържан до 72 часа. Отнето е и свидетелството му за управление. В петък прокуратурата ще поиска от съда постоянния му арест.