Тежък инцидент затвори Прохода на републиката, двама са загинали

Тежка катастрофа временно затвори Прохода на Републиката, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР във Велико Търново. Произшествието е станало около 16:00 ч. между селата Въглевци и Вонеща вода.
Още: Жена загина в катастрофа в Прохода на Републиката
По първоначална информация са се ударили три леки автомобила, с румънска регистрация, и един товарен. Има двама загинали. Леките автомобили се пренасочват през прохода Шипка, товарните изчакват. Причините за катастрофата са в процес на изясняване.
Още: Микробус и кола се блъскаха в Прохода на Републиката, има пострадали
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.