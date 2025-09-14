Войната в Украйна:

14 септември 2025, 18:45 часа 502 прочитания 0 коментара
Тежък инцидент затвори Прохода на републиката, двама са загинали

Тежка катастрофа временно затвори Прохода на Републиката, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР във Велико Търново. Произшествието е станало около 16:00 ч. между селата Въглевци и Вонеща вода.

По първоначална информация са се ударили три леки автомобила, с румънска регистрация, и един товарен. Има двама загинали. Леките автомобили се пренасочват през прохода Шипка, товарните изчакват. Причините за катастрофата са в процес на изясняване.

Елин Димитров
Елин Димитров
