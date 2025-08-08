Телефон 112 прегря: Близо 300 сигнала за пожара в Шуменското плато

Пожарите, които избухнаха вчера в част от Шуменското плато и областите Хасково и Бургас, предизвикаха засилен трафик на позвъняванията на телефон 112. В часовия отрязък между 18 и 20.30 ч. на 8 август в системата 112 са постъпили 1 817 обаждания, от които 360 за пожарите в Шуменското плато и областите Хасково и Бургас, съобщи за Actualno.com говорителят на Националната система 112.

Първият сигнал за пожара в Шуменското плато е постъпил от 19.37 часа, а до 20.30 часа общият брой позвънявания по този повод е достигнал 297. В този интервал е отчетен засилен трафик от обаждания на гражданите, който е довел до образуване т. нар. опашки от чакащи да се свържат със спешния телефон.

На 7 август постъпилите сигнали за пожари са 750.

Припомняме, че в периода 1 – 26 юли пак заради пожарите на спешния номер са постъпили около 60 000 повече обаждания на граждани спрямо същия период на месец юни тази година.

Съветът на 112 при бедствия

Напомняме, че при големи бедствия и катаклизми, трафикът от обаждания към 112 рязко се увеличава. В подобни ситуации съветваме гражданите: изчаквайте на линия до получаване на отговор от оператор. В противен случай – затваряйки и набирайки отново 112, попадате в по-дълга „опашка“, чакате повече и приемат сигнала Ви по-късно. ОЩЕ: Огромна "опашка" от чакащи на тел. 112 заради пожарите: Съвети какво да направите