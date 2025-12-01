Сметната палата със заявка за реформи: Правила за бонусите и рязане на щатове

Административна реформа в Сметната палата, насочена към по-ефективно управление на публичните средства, оптимизиране на кадровата структура и модернизиране на политиките за стимулиране на служителите, е в ход. Това става ясно от прессъобщение на институцията.

Председателят на палатата Димитър Главчев е стартирал процеса на фона на общественото недоволство за раздавани големи бонуси във ведомството.

Съкращение на персонал и нови правила за ДМС

От Сметната палата съобщават, че през ноември са били пенсионирани 37 служители. На 21 ноември пък са закрити 5% от щатните бройки в администрацията.

По предложение на Главчев на 26 ноември е прието решение за структурна промяна, което включва закриването на един отдел и още една щатна бройка.

Мерките са част от по-широка реформа, която предвижда нова методология за определяне на допълнителното материално стимулиране (ДМС). Въвежда се таван на бонусите, както и обективни критерии за оценка на служителите.

ДМС за допълнителен труд, който не влиза в прякото изпълнение на служебните задължения, ще може да се разпределя само при реализирани икономии в бюджета на институцията и при спазване на новите правила.

Експерти, директори и друг персонал ще могат да получават ДМС до 2 месечни заплати на тримесечие, а ръководството - до една. И то в зависимост от оценките на техните ръководители за работата им.

Допълнителното стимулиране е възможност, а не задължение, допълват от ведомството.

В същото време институцията полага усилия за попълване на незаетите щатни бройки в одиторския състав, като акцентът е върху привличането на млади специалисти, предаде БТА.

Скандалът с парите за бонуси

В началото на ноември депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев изнесе шокиращи данни за бонусите и премиите, които са си раздавали в редица ведомства и институции. За Сматната палата информацията сочеше, че председателят й е получил 113 257 лв. премии през 2024 г.

Самият Главчев потвърди за парите, но го направи с уточнение.

"Да, председателят на Сметната палата е получил 113 257 лева премии през 2024 г. Но не всички съм ги получил аз, аз съм взел 24 280 лева, защото не бях председател през цялата 2024 година. Тези пари съм ги дарил", заяви той.

По думите на Главчев в Сметната палата през 2024 г. раздавали по до 3 заплати отгоре като премии и то за най-големите шефове. За мениджърите на ниво оперативно управление на служители бонусите били до 2,5 заплати. А за редовите служите – най-много 1,5 заплата.