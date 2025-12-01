Важно решение в "Ергенът: Любов в рая" определи първите финалисти (СНИМКИ)

След седмица, пълна с емоции и неочаквани обрати в риалити формата "Ергенът: Любов в рая", кулминацията бе в петък (28 ноември), когато бяха обявени и първите трима финалисти за сезона. Любовният триъгълник, за който не спира да се говори през последните дни и бе в центъра на събитията, официално няма да участва в церемониите на розите до финала на шоуто. Така бе взето важно решение – Натали, Орлин и Тихомир са първите официални финалисти в изданието на 2025 година.

Кои ергени останаха без роза?

Не липсваха разбира се, и други разочарования във вилата, по време на коктейла. Денислав открито заяви намеренията си към Благовеста, които се оказаха единствено и само приятелски. Тя бе шокирана, като пред камерите заяви, че е останала с друго впечатление. „Нямам нужда от такива хора в живота си“, сподели тя. По време на Церемонията на розата Блага взе лесно решение и даде своята роза на Левент. С това участието на Денислав в романтичното предаване приключи.

На финала без роза остана и Павел, който също си тръгна.

Един от най-емоционалните моменти бе решението на Дениз Хайрула, която въпреки напрежението между нея и половинката ѝ Виктор през последните дни, категорично не се отказа от връзката си с предприемача. Тя обясни, че според нея различията им могат да бъдат изгладени и да оправят отношенията си, като си дадат още един шанс.

След тоталния шок за всички участници, всичко остава несигурно до финала на риалити формата, който ще бъде този петък – 5 декември.

