Студио Actualno:

Нетърпеливи: Опашка пред БНБ за стартови пакети евро

01 декември 2025, 10:15 часа 395 прочитания 0 коментара
Нетърпеливи граждани се редят на опашка пред централната сграда на Българската народна банка (БНБ) в София, за да купят стартови комплекти с евромонети с българската национална страна, които са в продажба от днес, 1 декември, предава БТА. Продажбата на стартовите комплекти в БНБ започна от 8:30 тази сутрин. Комплектите за граждани и юридически лица струват съответно 20 лв. и 200 лв. За гражданите евромонетите са с обща стойност от 10,23 евро и в тях има 42 броя монети, а за юридическите лица пакетите са с 420 евромонети на стойност 102 евро.  Комплектът за физически лица съдържа 2 броя монети с номинал от 2 евро, 2 броя монети с номинал от 1 евро, 4 броя монети с номинал 50 цента, 5 броя монети с номинал 20 цента, 7 броя монети с номинал 10 цента, 6 броя монети с номинал 5 цента, 7 броя монети с номинал 2 цента и 9 броя монети с номинал 1 цент.

Пакетът за фирми

Стартовият пакет за юридически лица се състои от 20 монети с номинал от 2 евро, 20 монети с номинал от 1 евро, 40 монети с номинал 50 цента, 50 монети с номинал 20 цента, 70 монети с номинал 10 цента, 60 монети с номинал 5 цента, 70 монети с номинал 2 цента и 90 монети с номинал 1 цент.

Снимка БГНЕС

Към 8:20 пространството под колоните пред главния вход на централната сграда на БНБ в София вече беше заето от чакащи. 

Чакал от 6 часа сутринта

Сред първите, които се закупиха комплект за себе си, беше Ивайло, който каза, че е тук от 6:00 часа сутринта. Той обясни още, че чакащите са се самоорганизирали и са изготвили списък преди отварянето на касите на централната банка. 

Стартови комплекти с евромонети по закон могат да продават както в БНБ и търговските банки, така и в „Български пощи“. Юридическите лица могат да закупят стартови пакети единствено в клоновете на търговските банки.

Не се начислява ДДС

Стартови комплекти с евромонети се продават от БНБ и днес до деня, прехождащ датата на въвеждане на еврото, като не могат да се пускат в обращение до 1 януари 2026 година.

При продажба на стартови комплекти се установява самоличността на получателя - физическо лице или представител на търговеца, а върху продажбата на стартов комплект с евромонети по номинална стойност не се начислява ДДС.

Физическо лице може да закупи до два стартови комплекта с евромонети за една трансакция.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
