Спорт:

Адам Сандлър разкри истинската причина да стане актьор

01 декември 2025, 09:16 часа 0 коментара
Адам Сандлър разкри истинската причина да стане актьор

Адам Сандлър е станал актьор, защото искал да бъде известен. 59-годишният актьор призна, че в началото на комедийната си кариера искал да привлече вниманието по същия начин, по който го е правел Еди Мърфи, но с времето приоритетите му са се променили и за него станало по-важно да върши добра работа. "Като дете исках да бъда известен. Когато бях на 17 години и започнах да се занимавам със стендъп комедия, исках това, което имаше Еди Мърфи – да вървя по улицата и хората да викат: "Боже мой!". Това щеше да покаже на приятелите ми в училище и на родителите ми, че съм успял, и това беше първата ми цел. Така че да, исках слава, но след няколко години започваш да искаш и да си добър. И това става целта", сподели той в интервю за списание "Sunday Times Culture".

Личните проблеми и влиянието им в работата

Снимка: Getty Images

Адам Сандлър, който има две дъщери – 19-годишната Съни и 16-годишната Сейди, от съпругата си Джаки, призна, че работата може да бъде трудна, защото не може да позволи лични проблеми да му пречат, когато е на снимачната площадка.

Още: За първи път в кариерата си Кийфър Съдърланд пее и танцува в коледен филм (ВИДЕО)

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Не е лесно да се опитваш да играеш весела роля, когато се чувстваш мрачен. Виж, нито една част от мен, абсолютно никаква, не се събужда и не казва: "Иска ми се това да не се беше случило". Но имаш истински живот. Имаш възходи и падения, точно като всички останали. Хората пренебрегват това. Може да си в стаята, но главата ти да е другаде заради работата. Но това е така във всяка работа", каза актьорът, цитиран от БГНЕС.

Още: Бен Стилър се оплака: Цял живот ме бъркат с Адам Сандлър (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
звезди Адам Сандлър кино
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес