Трагедия: Кола уби на място 4-годишно дете в Карловско

Трагичен инцидент е станал на изхода на карловското село Розино, съобщиха за Actualno.com от пресцентъра на Министерство на вътрешните работи (МВР). Автомобил е ударил 4-годишно дете, което е починало вследствие на инцидента. Произшествието е станало на изхода на селото в лентата в посока Бургас. Тежкото пътнотранспортно произшествие е станало регистрирано около обяд, уточниха още за медията ни от пресцентъра на вътрешното министерство.

Скорошни инциденти с блъснати деца

Вчера лек автомобил блъсна малко дете в Шумен. Произшествието е станало около 19:00 часа на улица „Северна“ в града, съобщават от ОДМВР-Шумен.

Според първоначалната информация, водач на лек автомобил Фолксваген „Пасат“ е ударил 5-годишно дете, което по това време се е намирало на пътното платно.

Шофьорът, 41-годишен мъж от Шумен, е правоспособен водач. Веднага след сигнала на мястото са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ.

Припомняме, че преди дни дете на 13 години е пострадало при катастрофа с товарен автомобил в Троян, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч. 43-годишен шофьор на товарен автомобил “Фолксваген“ е ударил 13-годишен велосипедист, който се е движил срещу него в същото платно за движение.

В началото на април 12-годишно дете е блъснато в сотлицата от кола и закарано в "Пирогов".