Шофьор блъсна 5-годишно дете

Лек автомобил блъсна малко дете в Шумен. Произшествието е станало около 19:00 часа на улица „Северна“ в града, съобщават от ОДМВР-Шумен.

Според първоначалната информация, водач на лек автомобил Фолксваген „Пасат“ е ударил 5-годишно дете, което по това време се е намирало на пътното платно.

Шофьорът, 41-годишен мъж от Шумен, е правоспособен водач. Веднага след сигнала на мястото са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ.

Детето е било незабавно транспортирано за преглед в шуменската болница. Медицинските прегледи са установили фрактура на дясната подбедрица. Пострадалото дете е настанено за лечение под лекарско наблюдение, като към момента няма опасност за живота му.

41-годишният водач е бил тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатите от пробите са отрицателни.

