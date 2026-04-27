Шофьор блъсна 5-годишно дете

27 април 2026, 11:44 часа 600 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Лек автомобил блъсна малко дете в Шумен. Произшествието е станало около 19:00 часа на улица „Северна“ в града, съобщават от ОДМВР-Шумен.

Според първоначалната информация, водач на лек автомобил Фолксваген „Пасат“ е ударил 5-годишно дете, което по това време се е намирало на пътното платно.

Шофьорът, 41-годишен мъж от Шумен, е правоспособен водач. Веднага след сигнала на мястото са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ.

Детето е било незабавно транспортирано за преглед в шуменската болница. Медицинските прегледи са установили фрактура на дясната подбедрица. Пострадалото дете е настанено за лечение под лекарско наблюдение, като към момента няма опасност за живота му.

41-годишният водач е бил тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатите от пробите са отрицателни.

Спасиана Кирилова
Фрактура катастрофа полиция блъснато дете
