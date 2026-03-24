Търсили търговци на гласове, намерили наркооранжерия

В търсене на търговци на гласове, полицаи попаднаха на малка наркооранжерия, изградена в апартамент в Монтана. Ателието е обитавано от 41-годишен от града, предава БНР.

В хода на специализирана полицейска операция за противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност" при ОДМВР-Монтана след получена информация са направили претърсване в ателие, обитавано от 41-годишен монтански жител.

В апартамента в Монтана е установено обособено пространство, оборудвано с лампи и нагреватели с цел създаване на условия за отглеждане на растения.

От малката наркооранжерията са иззети 2 растения от рода на конопа с височина 100 см и 75 см, 4 осветителни тела и торове за подхранване на растенията. По случая е образувано досъдебно производство.

