Ученик с тежка травма след падане от тротинетка, медицински хеликоптер го транспортира в София

16-годишно момче е получило тежка черепно-мозъчна травма след падане от електрическа тротинетка в Гоце Делчев. Детето е карало без каска, няма други пострадали при инцидента, предава БНР.

Момчето е прието в общинската болница в Гоце Делчев около 3:30 ч. през нощта. След като състоянието му е стабилизирано, днес следобед момчето е откарано с медицински хеликоптер в София. Все още не е ясно в коя болница е приет тийнейджърът и какво е състоянието му.

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Снимка: БГНЕС

Преди дни в Харманли 13-годшино момче пострада сериозно след катастрофа с електрическа тротинетка. То беше ударено от автомобил. По-леко беше ранено друго момче, което се е возило зад него. Още: Жесток сблъсък: Момче е с фрактура на черепа след лудо каране на тротинетка