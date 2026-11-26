Трагична развръзка сложи край на издирването на 24-годишния българин, който изчезна в района на Като Неврокопи, Северна Гърция. Неговият 50-годишен приятел и работодател е признал пред полицията, че го е убил, а след това е заровил тялото му в нива.

Мъжът е посочил на разследващите мястото, където е скрил трупа на младия българин. Според информация на гръцкото издание „Прото Тема“ убийството е извършено с ловна пушка на 21 ноември, събота.

За престъплението е задържан и 23-годишният племенник на 50-годишния животновъд. Той е обвинен в съучастие, след като според разследването е помогнал за придвижването на работодателя от Като Неврокопи до Перитори, където се намира животновъдният му обект. Все още не е изяснено дали е знаел за убийството.

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По информация на гръцките медии срещу двамата се подготвя наказателно производство за умишлено убийство, а в зависимост от ролята им в престъплението са повдигнати и обвинения за нарушения на законодателството за оръжията.

Според публикацията на „Прото Тема“ 50-годишният животновъд е разказал пред разследващите, че е имал интимна връзка с 24-годишния българин и че младият мъж постоянно му искал пари. Това са твърдения на заподозрения, които предстои да бъдат проверени в хода на разследването.

▶️Ένας 50χρονος κτηνοτρόφος σκότωσε τον 24χρονο Βούλγαρο εργαζόμενό του με καραμπίνα #news https://t.co/7kozRuhO5S — Sigmalive (@Sigmalivecom) November 26, 2026

Според първоначалната информация след убийството мъжът е използвал автомобила на жертвата, за да транспортира тялото до земеделски район, където го е заровил. След това откарал микробуса на българина до мястото, където впоследствие той бил открит от полицията.

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Именно признанието на 50-годишния мъж е помогнало на разследващите да открият тялото и да разкрият престъплението, съобщава гръцкото издание.

Изчезването на българина и издирването в Гърция

Следите на 24-годишния българин се губят в събота вечерта, 21 ноември. Той преминал границата с Гърция, за да се срещне със своя 50-годишен приятел и работодател в района на село Перитори, област Драма.

Младият мъж живеел постоянно в България и периодично работел в животновъдния обект на гръцкия си познат. Двамата поддържали както професионални, така и приятелски отношения. Според публикации в гръцките медии 24-годишният мъж бил баща на две деца.

Първоначалната информация сочеше, че българинът е отишъл в Гърция, за да получи около 100-150 евро за извършена работа. Самият работодател разказал пред полицията, че двамата са се срещнали, отишли до банкомат и той му предал дължимата сума. След това, по думите му, се разделили. Вечерта телефонът на младия мъж бил изключен и близките му загубили връзка с него.

На 23 ноември микробусът му бил открит в района на Като Неврокопи. В превозното средство обаче не били намерени нито личните му документи, нито мобилният му телефон.

Започналото издирване обединило полицейски екипи от Драма и Като Неврокопи, като в операцията се включили обучени кучета, а впоследствие и доброволци и близки на изчезналия българин.

На 25 ноември гръцките медии съобщиха, че работодателят е бил разпитван, тъй като е последният човек, за когото се знае, че е виждал младия мъж. Полицията претърсила и дома му, където открила три ловни пушки. 50-годишният мъж бил задържан за нарушение на закона за оръжията, но впоследствие освободен.

Междувременно близки и познати на изчезналия българин се събраха в района на Като Неврокопи с настояване гръцките власти да ускорят издирването и да изяснят какво се е случило с него. На следващия ден разследването стигна до трагичната развръзка. Признанието на работодателя разкри убийството, а полицията откри тялото на 24-годишния българин.

Разследването по случая продължава под ръководството на компетентните гръцки органи.