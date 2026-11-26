Разследването за смъртта на 16-годишната Ивана Стойнева в Благоевград се прехвърля в София и вече ще се води под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура. Мярката е разпоредена с постановление на временно изпълняващия функциите главен прокурор Магдалена Лазарова по предложение на административния ръководител на Окръжната прокуратура в Благоевград, съобщиха от държавното обвинение.

ОЩЕ: Как загина момичето, паднало от тераса в Благоевград: Бащата с нови данни по разследването

Целта на преместването на делото е да се гарантират обективност, ефективност и безпристрастност на всички действия по разследването. В постановлението на Магдалена Лазарова се подчертава, че изключването на всякакво съмнение за предубеденост е ключова гаранция за пълното и обективно изясняване на фактите и оценката на доказателствата.

От държавното обвинение обръщат внимание и на публичното говорене по случая, като посочват, че досега в общественото пространство са изнасяни отделни фрагменти от фактологията и частични данни от множеството експертизи, без да са представени в цялост нито експертните заключения, нито тяхната мотивировка.

Досъдебното производство беше образувано на 24 май 2026 г. за умишлено умъртвяване, извършено в интервала от неустановен час на 23 май до около 23:50 ч. същата вечер, когато момичето е било хвърлено през прозорец от петия етаж на жилищен блок. Сигналът до полицията е подаден в първите минути на 24 май, след като тялото на девойката е открито в безпомощно състояние пред сграда в благоевградския квартал „Струмско“. При последвалия оглед от другата страна на блока полицаите намериха и непълнолетен младеж, който беше транспортиран с опасност за живота в болница в София.

ОЩЕ: Кървав инцидент в Благоевград: Момиче загина на място, лекари се борят за момче

Ден по-късно Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен младеж във връзка със смъртта на момичето, но местният Окръжен съд отхвърли искането за постоянния му арест, а решението беше потвърдено и от горната инстанция. Междувременно близките на загиналото момиче организираха бдения в нейна памет с настояване за справедливост и пълно разкриване на истината около трагедията.