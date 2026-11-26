Трите непълнолетни момчета, обвинени в блудство с 15-годишно момиче в София, остават в ареста, реши съдът. Те са на 14, 15 и 16 години. Съдът е преценил, че има достатъчно данни, че тримата са извършили блудственото действие с лице, което е в безпомощно състояние. Според магистратите тримата с "впечатляваща упоритост са употребели бруталност, липса на състрадание и човечност, както и че са били безразлични, че след като веднъж са унижили достойноството на пострадалата, са нямали нищо против това да се случи повторно, като разпространят видеата до неограничена група в интернет".

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Едно от момчета има старо провинение, заради което е имало възпитателна мярка настаняване в интернат. Това се е случило преди блудствените действия.

Според разследването и трите момчета не са били конролирани от родителите си. Обвиняемите ще бъдат настанени в Областна служба "Изпълнение на наказанията" - София.

Посегателството над 15-годишното момиче бе извършено в края на октомври 2026 г. в апартамент в София, след събиране за Хелоуин, на което са присъствали над десет тийнейджъри. По данни на разследването участниците са употребили голямо количество алкохол, а момичето е изпаднало в безпомощно и неадекватно състояние. Заради силен шум на адреса е идвал полицейски патрул, който е отправил предупреждение и си е тръгнал. Действието на служителите се проверява от МВР, като все още се изяснява дали посещението им е било преди или след посегателството.

Посегателството и унизителните действия са заснети с телефон и разпространени в социалните мрежи, след което на 20 ноември 2026 г. полицията започна разследване. ОЩЕ: Адвокат: Оправданието на МВР за патрула в апартамента с изнасиленото момиче е невярно