Велосипедистка се блъсна в автомобил

Велосипедистка пострада, след като се блъсна в автомобил, съобщават от ОДМВР - Видин. На 22 април в 13.05 часа в полицията постъпил сигнал за ПТП в областния град.

37-годшен водач на лек автомобил „Ауди“ с врачанска регистрация се е движел по ул.“Райна Княгиня“ в посока от ул.“Цар Симеон Велики“ към ул.“Княз Борис I“.

На около 30 метра преди кръстовището с ул.“Бдин“ в предна дясна врата на автомобила се е блъснал велосипед. Водачът му – 55-годишна видинчанка, е била настанена в МБАЛ „Св.Петка“ със съмнение за комоцио.

Оперативна група извършила оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.

