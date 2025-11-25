Възрастна велосипедистка е била блъсната от кола във Видин, съобщават от пресцентъра на МВР в града. На 24 ноември в 17.27 часа от спешния приемен център на видинската болница сигнализирали в полицията за приета пациентка – велосипедистка, ударена от лека кола.

Изяснено било, че около 17 часа водач на лек автомобил “Тойота“ с видинска регистрация, движейки се по ул. “П.Р. Славейков“ на кръстовището с ул. “Цар Симеон Велики“ предприел маневра “ляв завой“, като не е пропуснал насрещно движещата се 73-годишна велосипедистка.

Жената е получила фрактура на носни кости. Шофьорът транспортирал пострадалата в спешния център. Той е бил тестван с дрегер, пробата му не е отчела наличие на алкохол. По случая е образувано досъдебно производство.

