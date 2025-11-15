Тежка катастрофа на АМ "Тракия" взе жертви и блокира движението

Тежка катастрофа на АМ "Тракия" e станала на 15 ноември близо до разклона за Стара Загора. Ударили са се два автомобила. По първоначална информация - има загинали, съобщава Нова ТВ. Движението в участъка е спряно и се пренасочва по обходни маршрути. Пътният инцидент е станал в посока Бургас. От Агенция "Пътна инфраструктура" потвърдиха блокирането на движението. АПИ посочват, че обходният път е п.в. "Стара Загора" – път I-5 Стара Загора – път II-66 Стара Загора - Нова Загора – п.в. "Нова Загора" на магистрала "Тракия".

Полиция, линейки и пожарни на място

Снимки от мястото, споделени във Facebook група, показват спрял в дясната лента на магистрала полицейски автомобил, който пренасочва трафика от коли през пътя Стара Загора - Хасково. Точно след "детелината" е станало произшествието.

Освен полиция, на мястото на инцидента има линейки и пожарни автомобили.

На други кадри, споделени в социалните мрежи, се вижда размазан автомобил на пътното платно, а друг е в канавката до пътя.

