Войната в Украйна:

Тежка катастрофа на АМ "Тракия" взе жертви и блокира движението

15 ноември 2025, 10:50 часа 621 прочитания 0 коментара
Тежка катастрофа на АМ "Тракия" взе жертви и блокира движението

Тежка катастрофа на АМ "Тракия" e станала на 15 ноември близо до разклона за Стара Загора. Ударили са се два автомобила. По първоначална информация - има загинали, съобщава Нова ТВ. Движението в участъка е спряно и се пренасочва по обходни маршрути. Пътният инцидент е станал в посока Бургас. От Агенция "Пътна инфраструктура" потвърдиха блокирането на движението. АПИ посочват, че обходният път е п.в. "Стара Загора" – път I-5 Стара Загора – път II-66 Стара Загора - Нова Загора – п.в. "Нова Загора" на магистрала "Тракия".

Още: Отново инцидент с тротинетка: Пострадали са двама тийнейджъри

Полиция, линейки и пожарни на място

Снимки от мястото, споделени във Facebook група, показват спрял в дясната лента на магистрала полицейски автомобил, който пренасочва трафика от коли през пътя Стара Загора - Хасково. Точно след "детелината" е станало произшествието.

Освен полиция, на мястото на инцидента има линейки и пожарни автомобили.

На други кадри, споделени в социалните мрежи, се вижда размазан автомобил на пътното платно, а друг е в канавката до пътя.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Автобус от градския транспорт катастрофира в София

Още: "Гледах си телефона": Признанието на Димитър Любенов за фаталната катастрофа със загинал французин

Още: Оправдаха полицаите, ескортирали Димитър Любенов при фаталната катастрофа със загинал французин в София

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Тракия катастрофа АМ Тракия
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес