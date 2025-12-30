Най-скъпият коледен подарък: Две деца в Италия получиха нови сърца

Две деца, съответно на 6 и на 8 годинки, са получили най-скъпия коледен подарък в Италия – нови сърца. Новината съобщи римската педиатрична клиника „Бамбино Джезу“, предаде АНСА. Трансплантациите са били извършени там съответно на 18 и на 20 декември и децата са били в медикаментозна кома за няколко дни.

Поетапно те са били изведени от упойката и на 24 декември са били в пълно съзнание и са прекарали празника в болничното заведение, обкръжени от близките си. Двете деца са от областите Лацио и Умбрия. Лекарите не оповестяват техните истински имена. Шестгодишното дете е било вписано през октомври в списъка на чакащите за ново сърце, докато осемгодишното дете е имало вродено сърдечно заболяване и от години е чакало трансплантация, предава БТА.

