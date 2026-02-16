"С пистолета на кръста": Манол Генов с разказ как от НПО-то на Калушев влезли в екоминистерството

Членове на неправителствената организация на Ивайло Калушев са влезли въоръжени в екоминистерството. "Те са минали през портала, влизат си с пистолета на кръста, връчват им се споразумения за прекратяване и те отказват, защото не са били в целия състав от ръководството, после изчезват и ги няма". Това заяви пред журналисти министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов.

Случая "Петрохан"

Той поясни, че не е търсил бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов по случая. "Нищо ново не може да ми каже от това, което сме видели", посочи екоминистърът в оставка.

"Аз не бих подписал такова споразумение, което не е съгласувано с всички дирекции и звена, които биха имали отношение към него", отбеляза той. И призова Сандов, ако има споразумението с печатите, да го върне в министерството. Генов подчерта, че няма подписвани подобни споразумения с други организации.

От думите му стана ясно и че те са не получавали сигнали от неправителствената организация (НПО), свързана със случая "Петрохан", за нарушение на екологичното законодателство. Генов посочи, че споразумението с неправителствената организация не е активно към момента.

"Имахме разговори с Министерството на земеделието и храните, като там също не са постъпвали сигнали за незаконна сеч или дърводобив", добави той. Генов каза, че ако от неправителствената организация са помагали на някого, е добре да каже.

"Нашата позиция какво, как и кога се е случило по отношение на случая "Петрохан" е категорична", заяви Генов, цитиран от БТА. Той отбеляза, че неправителствените организации не трябва изцяло да разчитат на държавата да поеме на 100% тяхната издръжка, даже и в Конституцията, да е записано, че трябва да се помага. Генов обясни, че неправителствените организации са партньори с ведомството, като е традиция да се работи по различни проекти.

"Проверките по случая "Петрохан" отдавна са приключили и сме изнесли данните – хода на проверките, времетраенето, хронологията. Нищо не сме крили по случая", каза още той. Генов заяви също, че допълнителна информация по случая няма откъде да дойде.