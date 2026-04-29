Връзване и бой с маркуч: Ситуацията в Дом за умствено изостанали в Камено

"Методът е този - само насилие. Един от потребителите лично съм го чувал, че е бит с маркуч. Персоналът обяснява на директора, че той е паднал в банята, а той е бил пребит". Това казва пред bTV човек, подал многобройни сигнали за ужасяващо насилие в Дом за умствено изостанали в Камено, в Бургаска област.

Отделно - по думите му, над 150 000 лв. годишно са източвани от дома посредством поръчки за храна. Вместо документално обявената храна, са купувани безалкохолни напитки и пасти - "а управителят (предишният) Любчо Марков има фирма от хранителната промишленост", твърди подалият сигнала, говорейки още за 2024 година.

Наказани има, но в края на 2025 година, тогава се сменя управителят и идва нов (Марияна Иванова), има наказания на персонала. Новият управител е променил някои неща, но безобразията продължават - всеки може да го потвърди, но се страхува, защото в този район няма друго място, където да работиш, а в дома работят 70 души, там има 130 пациенти.

Кметът на Камено Жельо Вардунски посочи, че заради случващото се е сменено ръководството на дома - той призна, че има констатирани 15 точки с нередности. "Почти съм убеден, че няма насилие" - знакови думи на кмета, който отрича да е имало "връзване" на хора и побоища. Сегашната директорка казва, че "сме детска градина за възрастни хора", всички били щастливи, но по документи все още Марков е управител на дома, посочва bTV.

Има и отказ от бургаската прокуратура за образуване на досъдебно производство заради липса на доказателства, предполагащи извършено престъпление от общ характер.

