ВСС ще разгледа освобождаването на прокурора, разследващ Сарафов

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще разгледа днес освобождаването на Даниела Талева като прокурор, разследващ главния прокурор. Това става ясно от дневния ред на заседанието на съдебните кадровици. Засега не е уточнено от коя дата ще бъде освободена Талева като ad hoc прокурор. Двугодишният срок за изпълнение на функциите ѝ изтича в началото на декември.

Причината е изтичането на 2-годишния ѝ мандат на 7 декември, когато Талева ще се върне в Софийския градски съд (СГС). До месец Върховният касационен съд ще трябва да избере нов ad hoc прокурор, ако има недовършени или нови сигнали срещу изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Талева е първият съдия по механизма за разследване на главния прокурор

След като бъде освободена от ВСС, тя ще се върне на старото си работно място - съдия в Софийския градски съд. На нейно място трябва да бъде избран друг съдия на случаен принцип.

Даниела Талева беше избрана през 2023 г. за специален прокурор за разследване на главния прокурор или заместниците му. На 18 октомври 2023 г. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) я назначава съгласно чл. 112, ал. 6 от ЗСВ за прокурор във Върховна касационна прокуратура, който да изпълнява функции по разследване на престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или неговия заместник.

Талева е първият съдия, назначен на тази длъжност след въвеждането на специалния механизъм за разследване на главния прокурор. През двете години, през които Даниела Талева е ad hoc прокурор, тя е разгледала множество преписки по получени сигнали, като са били образувани само две наказателни производства, които впоследствие са били прекратени поради несъставомерност на деянията, припомня Lex.bg.

