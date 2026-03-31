Върховният административен съд с нов и.ф. шеф (СНИМКИ)

Любомир Гайдов е следващият изпълняващ функциите (и.ф.) председател на Върховния административен съд (ВАС), като той ще заеме тази позиция от 15 април. Гайдов ще замени досегашния и.ф. председател Мариника Чернева, чийто 6-месечен мандат започна на 14 октомври м.г.

Гайдов бе определен от съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) без възражения срещу личността му, но при ожесточен спор за основанието, на което трябва да бъде назначен, разказва "Капитал". В основата на този спор е съпротивата на статуквото срещу легитимирането на новата алинея 15 на чл. 173 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), която ограничи възможността да се изпълнява функцията на председател на върховния съд и на главния прокурор до 6 месеца.

Първоначално решението за определяне на Гайдов за временен шеф на ВАС бе прието от Съдийската колегия с 6 гласа "за" и 4 "против" без дебат. Според четиримата, които гласуваха против - Боян Новански, Драгомир Кояджиков, Боян Магдалинчев и Вероника Имова, назначаването на Гайдов не следва да е на основание на законовото ограничение от 6 месеца за и.ф. председател на ВАС.

Те настояваха новият временен председател да бъде определен на основание на ал. 4 от този текст, който предвижда, че при предсрочно прекратяване на мандат на административен ръководител до встъпването в длъжност на нов титулярен шеф неговите функции се изпълняват от определен от съответната колегия на Висшия съдебен съвет заместник. Не успяха да ги убедят аргументите на мнозинството, че този текст е неприложим защото, първо, в случая не става въпрос за предсрочно прекратяване на мандат, а освен това, ако се приеме, че ограничението за 6-месечен срок е неприложимо, то няма причина да се сменя досегашният и.ф. председател Мариника Чернева.

В крайна сметка след няколко прегласувания бе решено Гайдов да бъде назначен, считано от 15 април, поради изтичане на 6-месечния срок по отношение на Мариника Чернева, т.е. на основание чл. 173, ал. 15 от ЗСВ. Мандатът на Гайдов като и.ф. председател е 6 месеца е до средата на октомври т.г., или до избор на нов титулярен председател на съда.

Кой е той?

Любомир Гайдов бе назначен за зам.-председател на ВАС в началото на април 2021 г. по предложение на тогавашния председател на съда Георги Чолаков и след положително становище на пленума на съда. Тогава за него гласуваха 11 гласа "за", а трима бяха против - Атанаска Дишева, Олга Керелска и тогавашният шеф на ВКС Лозан Панов.

Той е роден на 1 януари 1968 г. в Бургас. Завършва право в юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Има над 33 години юридически стаж, 18 от които - в съда. Гайдов започва работа в съдебната система през февруари 2007 г. в Административен съд - София-област (АССО), а преди това е работил като юрисконсулт в изпълнителната власт. От август до ноември 2009 г. е зам.-министър на здравеопазването. После се връща в АССО.

От октомври 2016 г. е съдия във Върховния административен съд, като по време на служебното правителство на проф. Огнян Герджиков отново е зам.-министър на здравеопазването. Връща се във ВАС през май 2017 г., а по-късно става ръководител на Шесто отделение на съда, което разглежда дела, свързани с актове на ВСС, общественото, пенсионното и здравното осигуряване, социалното подпомагане, обезщетенията за временна нетрудоспособност и безработица и др.