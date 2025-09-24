Възрастен велосипедист пострада в катастрофа

Войната в Украйна:

74-годишен мъж, управлявал велосипед е пострадал при  пътен инцидент в Стара Загора. Катастрофата е станала този следобед, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града. Сигнал за инцидента, станал на кръстовището между бул. „Руски“ и ул. „Васил Левски“, е получен днес малко след 14:30 часа. По първоначална информация катастрофата е станала между лек автомобил, управляван от 50-годишен мъж и велосипед, управляван от пострадалия.

Хоспитализиран

Пострадалият велосипедист е транспортиран към болнично заведение. Шофьорът на лекия автомобил е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. На местопроизшествието има полицейски екип, който регулира движението, предаде БТА. На 23 септември 2025 г. велосипедист на 76 години почина след катастрофа вчера в павелбанското село Александрово.

Припомняме, че тежка катастрофа стана на бул. „Драган Цанков“ в София, в отсечката между Парк хотел „Москва“ и телевизионната кула. В инцидента загинаха двама души. Сблъсък е бил между мотор, на който са се водили двама младежи и автомобил, който след сблъсъка се е преобърнал по таван. Загинаха водачът на мотора и на леката кола.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
