19 август 2025, 13:55 часа 235 прочитания 0 коментара
Възстановиха движението по "Хемус"

Движението по автомагистрала "Хемус" вече е възстановено за всички МПС, като в момента се осъществява само в активна лента, съобщиха от ОДМВР - София. 

Служители на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-София са приключили с обработването на пътен инцидент, възникнал малко преди обед днес.

Тир, движещ се в посока София, премина през мантинелите в насрещното платно и се блъсна в движещ се по него друг тежкотоварен автомобил. При инцидента няма пострадали. Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. До приключване на действията на полицейските служители движението в посока Варна бе пренасочено по Подбалканския път. Движението вече е възстановено за всички МПС, като към момента се осъществява само в активна лента. ОЩЕ: Катастрофа блокира движението на "Хемус" (ВИДЕО и СНИМКИ)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
