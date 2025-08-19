Възстановиха движението по "Хемус"

Движението по автомагистрала "Хемус" вече е възстановено за всички МПС, като в момента се осъществява само в активна лента, съобщиха от ОДМВР - София.

Служители на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-София са приключили с обработването на пътен инцидент, възникнал малко преди обед днес.

Тир, движещ се в посока София, премина през мантинелите в насрещното платно и се блъсна в движещ се по него друг тежкотоварен автомобил. При инцидента няма пострадали. Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. До приключване на действията на полицейските служители движението в посока Варна бе пренасочено по Подбалканския път. Движението вече е възстановено за всички МПС, като към момента се осъществява само в активна лента. ОЩЕ: Катастрофа блокира движението на "Хемус" (ВИДЕО и СНИМКИ)