Ранил с нож човек пред Народния театър: Мъж се сдоби с обвинение

Софийската районна прокуратура (СРП) обвини 36-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на друг мъж по хулигански подбуди на площада пред Народен театър “Иван Вазов“, съобщиха от СРП. Обвиняемият е бил осъждан. Задържан е за до 72 ч. и предстои да бъде внесено искане в съда да бъде оставен за постоянно в ареста.

От събраните до момента доказателства става ясно, че на 4 януари, около 20:30 часа, на площада пред Народния театър обвиняемият е нанесъл удар с нож в дланта на друг мъж. Вследствие на това му направил прободно-порезна рана на лявата ръка. Деянието е извършено по хулигански подбуди – на публично място, при липса на личен мотив, без обвиняемият да е предизвикан от пострадалия.

Още: Заплашил с убийство родителите си: Повдигнаха обвинение на мъж

По случая се води разследване.

БТА припомня, че в края на миналата година от СРП задържаха 39-годишен, заканил се с убийство на мъж. На 26 декември 2025 г. около 11:00 часа в на площадка пред блок в ж.к. “Младост“ в гр. София, обвиняемият се е заканил с убийство на мъж с думите: “Ще те убия!“, “Ще гушнеш букета!“, “Ще те ликвидирам!“, “Ще убия детето ти, ще убия и теб!“.

Още: Осъждан заплаши кондукторка с нож