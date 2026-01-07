Има бедстващи жители заради водната стихия в община Стамболово

Все още критични места няма, но тежка е ситуацията в Крумовград, Кирково и преди около 3 ч. дойде сигнал за община Стамболово, където двама души бедстват. Служители с три лодки са в спасителна акция. Това заяви в "Интервюто на деня" по bTV Никола Николов, съветник на вътрешния министър. В Кирково и Крумовград няма обявени бедстващи хора. Необходимо е държава и общината бързо да реагират.

"В момента щабът решава кои са незабавните мерки - дали е необходимо да се обяви бедствено положение. Няма ток, много помпени станции са залети, около 28 населени места в областта нямат вода. Областният управител е поискал задействане на система с указания какво да правят хората", заяви още той.

"Системата за осведомяване за бедствия не е автоматична. Тя се задейства отдолу. Например кметът преценява, че нещата стават опасни и активира системата. Ако метеоролозите видят, че р. Карадере, условно, ще излезе от коритото си около 12 ч. и те могат да го направят", каза Николов. Системата не е за информация, а за предупреждение, твърди той.

Той обясни и за канала "Амбър", който трябва да се задейства при изчезване на хора, непълнолетни, малолетни, особено за деца. Анализите сочат, че колкото по-бързо се реагира в първите часове, дни, вероятността краят да е успееш е по-голям. 1200 души са спасени, благодарение на тази система в САЩ.

Припомняме, че в област Кърджали е в сила и оранжев код за значителни валежи. Очакваните валежни количества за утре са около и над 35 литра на кв. метър. До 15:00 часа около 168 литра на кв. метър са се изсипали в станция Токачка, а около 94 литра - в село Кирково.

В Крумовград в момента имат питейна вода, но от утре няма да имат водоснабдяване. Заради това денят ще бъде неучебен. "Трябва да се внимава с тока, хората, които са с наводнени мазета", призова Николов.

