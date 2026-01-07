Фалшиви евро банкноти се разпространяват в страната, МВР залови първите

Криминалисти от Шумен установиха мъж, прокарал в обръщение неистинска евро банкнота. Работата по случая започнала на 5 януари след получен сигнал от собственик на търговски обект в града. По негови данни малко преди 16 часа на 2 януари неизвестен посетил хранителен магазин, купил си безалкохолно и си платил сметката с банкнота от 50 евро, съобщават от органите на реда.

Малко по-късно при отчитане на оборота собственикът на търговския обект се усъмнил, че банкнотата е фалшива. Предал в полицейското управление в Шумен банкнотата.

Криминалисти от полицейското управление в града влезли в имот на местен жител. Във вторник 35-годишният мъж е установен и задържан. В хода на предприетите оперативни действия, осъществени под надзора на прокурор окръжната прокуратура в Шумен, е извършено претърсване в обитаваното от него жилище в града.

Намерени и иззети са още две неистински банкноти, всяка с номинал от 50 евро. Работата по образуваното досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 244 ал. 1 от НК продължава.

