Любопитно:

Фалшиви евро банкноти се разпространяват в страната, МВР залови първите

07 януари 2026, 14:14 часа 420 прочитания 0 коментара
Фалшиви евро банкноти се разпространяват в страната, МВР залови първите

Криминалисти от Шумен установиха мъж, прокарал в обръщение неистинска евро банкнота. Работата по случая започнала на 5 януари след получен сигнал от собственик на търговски обект в града. По негови данни малко преди 16 часа на 2 януари неизвестен посетил хранителен магазин, купил си безалкохолно и си платил сметката с банкнота от 50 евро, съобщават от органите на реда.

Малко по-късно при отчитане на оборота собственикът на търговския обект се усъмнил, че банкнотата е фалшива. Предал в полицейското управление в Шумен банкнотата.

Още: Преминаването към еврото: И таксиджиите посочиха назряващ проблем

Криминалисти от полицейското управление в града влезли в имот на местен жител. Във вторник 35-годишният мъж е установен и задържан. В хода на предприетите оперативни действия, осъществени под надзора на прокурор окръжната прокуратура в Шумен, е извършено претърсване в обитаваното от него жилище в града.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Намерени и иззети са още две неистински банкноти, всяка с номинал от 50 евро. Работата по образуваното досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 244 ал. 1 от НК продължава.

Още: При опит да пласират над 10 000 фалшиви евро: Арестуваха трима в София

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
евро фалшиви пари фалшиви евро
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес