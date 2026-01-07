МВР ще използва BG-ALERT при общодържавно издирване и опасност от тероризъм

Системата за предупреждение на населението BG-ALERT ще се използва от оправомощени със заповед на министъра на вътрешните работи органи на МВР с полицейски функции в случаи на обявени за общодържавно издирване лица, издирване на безследно изчезнали или в случаи на опасност и/или осъществяване на терористични актове. Това е записано в проект за изменение на Наредба № 8121з-413 от 29 март 2024 г.

Тя касае реда за изграждане, поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението.

Проектът за изменение е публикуван в портала за обществени консултации, като текстът ще се разисква до 5 февруари. Вносител е Министерството на вътрешните работи.

Мотивите

Очакваните резултати от прилагането на акта са "прецизиране на изискванията по отношение на възможността за разпространението на съобщения чрез системата BG-ALERT за обявени за общодържавно издирване лица, както и в случаи на издирване на безследно изчезнали лица или в случаи на опасност и/или осъществяване на терористични актове", аргументират се от МВР.

Акцентира се върху "специалната компетентност на органите на МВР по осъществяване на оперативно-издирвателна дейност и противодействие на престъпността и тероризма".

И сега в наредбата е предвидено (в чл. 26, ал. 1, т. 3 и т. 4) разпространение на съобщения чрез BG-ALERT да може да става при случаи на:

обявени за общодържавно издирване малолетни и непълнолетни лица, за които може да се предположи, че животът и/или здравето им са в опасност;

обявени за общодържавно издирване лица, за които се предполага, че са изпаднали или могат да изпаднат в положение, поставящо в риск живота и/или здравето им.

Снимка: МВР

Сега предложението е към чл. 26 да се добави нова алинея, която да гласи: „(2) Разпространение на съобщения чрез системата BG-ALERT за събития по ал. 1, т. 3 и т. 4, както и в случаи на издирване на безследно изчезнали лица или в случаи на опасност и/или осъществяване на терористичен акт, се извършва от оправомощени със заповед на министъра на вътрешните работи лица", става ясно от портала за обществени консултации.

При отпадане на основанията за издирване на лицата, разпространението на съобщенията по ал. 2 се преустановява и съдържащите се в системата BG-ALERT лични данни на засегнатите субекти се заличават, ще бъде вписано в наредбата, ако промените бъдат приети. Това и сега е така, с разликата, че касае т. 3 и т. 4, а не ал. 2.

Иначе BG-ALERT се използва още при:

природни бедствия - наводнение, пожар, свлачище, лавина, вулканична дейност, екстремни метеорологични явления (гръмотевична буря, градушка, обилен/интензивен валеж/снеговалеж, силен вятър, гъста мъгла, поледица);

причинено от човека бедствие или извънредна ситуация вследствие на авария, инцидент, тежко транспортно произшествие или терористичен акт, свързани с пожар, взрив и/или разпространение и замърсяване на околната среда с опасни токсични химически, биологически или радиоактивни вещества и субстанции.

