Заради дерайлирал влак: Временно бе спряно движението през гара Илиянци

Вследствие на дерайлирал товарен влак временно движението през жп гара Илиянци бе спряно. БДЖ съобщават на сайта си за пътния инцидент, както и че движението вече е възстановено.

Заради инцидента пътническият влак, тръгващ в 15:50 часа от Монтана за гара София Север, престоя в гара Ребърково. Бързият влак за Лом, който е трябвало да тръгне от гара София Север в 19:27 часа, престоя на София север.

Крайградският пътнически влак София 19:17 - София Север 19:22 e заминал от гара София с 20 минути закъснение след инцидента на железния път. Крайградският пътнически влак Лакатник 18:00 - София 19:11 престоя в гара Курило. Пътническият влак София 18:30 - Мездра 20:35 престоя в гара София Север, информират от БДЖ.