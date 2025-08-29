Войната в Украйна:

Пътнически влак дерайлира край Стара Загора (СНИМКА)

29 август 2025, 09:47 часа 813 прочитания 0 коментара


Пътнически влак е дерайлирал тази сутрин по линията между Стара Загора и село Калитиново. Инцидентът е станал 15 минути след 9:00 часа. Към мястото са насочени екипи на пожарна, полиция и Спешна помощ. По първоначална информация няма данни за пострадали пътници. Движението в участъка временно е преустановено, като за пътниците от всички засегнати влакове, ще бъде осигурен алтернативен транспорт.

ОЩЕ: Товарен влак дерайлира и спря бързия от София за Бургас

От полицията съобщиха, че е дерайлирал първият вагон на композицията. Влакът се е движил по направление Бургас - София. Дерайлирането се е случило на около 300 - 400 метра след село Калитиново.

Снимка: БДЖ

На място незабавно са изпратени аварийни екипи, които работят по възстановяване на движението и осигуряване на безопасността. Причините за инцидента ще бъдат установени от компетентните органи.

Други инциденти

Преди дни товарен влак дерайлира между гарите Калофер и Тъжа. Движението на влаковете в гара Калофер временно беше преустановено. От БДЖ заявиха, че се очаква нарушение в графика за движение на влаковете по това направление. Влакът е на частната железопътна компания ПИМК. ОЩЕ: Товарен влак дерайлира край Калофер

 

 

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
влак дерайлирал влак информация 2025
