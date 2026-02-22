Любопитно:

"Не можах да се сбогувам със сестра си, защото беше изгнила в блатото": Говори братът на убитата Евгения

Не можах да се сбогувам с нея, защото беше изгнила в блатото. Даже не можах да кажа сбогом на сестра ми.  Това разказа в предаването "На фокус" по Нова телевизи братът на убитата Евгения - Николай Чорбанов след присъдата на Орлин Владимиров и баща му Пламен Владимиров пред Върховния касационен съд. Припомняме, че съдът намали присъдата на Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години. Баща му Пламен Владимиров, който също е подсъдим по делото, беше признат за невинен.

Братът на Евгения е възмутен от развитието на делото по убийството на сестра му. Той като определи случилото се като второ убийство. "Няма справедливост", каза той в ефира на "Нова телевизия".

Убийството на Евгения

Тялото на на Евгения Вларимирова беше открито през 2021 г. в куфар във водоем. Според обвинението престъплението е извършено по особено мъчителен начин.

Подсъдими за смъртта на жената са съпругът ѝ Орлин Владимиров и неговият баща Пламен.

По-късно се появи експертиза, че смъртта на Евгения Владимирова не е настъпила мигновенно. Отнело е известно време за настъпването на смъртта. Възможно е главата на жертвата да е била натискана към пода, посочват в заключението си пред съда трима експерти. ОЩЕ: Смъртта на Евгения не е настъпила мигновено: Нова експертиза

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
