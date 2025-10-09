10 октомври: Какъв църковен празник е утре, какво трябва и не трябва да се прави

Утре, 10 октомври, вярващите честват деня на паметта на светите мъченици Евлампий и Евлампия. Ето какви са традициие, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и не трябва да се прави утре.

История на църковния празник на 10 октомври

Свети Евлампий произхожда от християнско семейство от град Никомидия (сега Измит в Турция). При излизането на императорския указ, с който се нарежда преследването и екзекуцията на всички християни, Евлампий решава да го прочете лично. След като прочел този указ, той не се уплашил, а открито осмял жестоката заповед, което станало причина за ареста му.

8 октомври: Какъв църковен празник е, какво трябва и не трябва да се прави

Пред управителя Евлампий смело изповядал вярата си в Иисус Христос и осъдил езическото идолопоклонство. Заради това бил подложен на жестоки мъчения: бил бит, измъчван с нажежено желязо и принуждаван да се покланя на идоли. Въпреки това младият мъж останал непоколебим.

По време на мъченията сестра му, света Евлампия, влязла в съдебната зала и, виждайки страданията на брат си, се обявила за християнка и доброволно споделила съдбата му. Тя също била жестоко бита и измъчвана, но смело издържала всички мъки.

След мъчения Евлампия и Евлампия били осъдени на смърт. Света Евлампия била обезглавена с меч. Света Евлампия, още преди екзекуцията си, предала душата си на Бога, неспособна да издържи на жестоките побоища – но не от слабост, а като победителка, пълна с вяра и любов към Христос.

Техният подвиг вдъхновил много християни от Никомидия: около 200 души открито изповядали вярата си, присъединили се към тях и доброволно приели мъченичество.

7 октомври: Какъв църковен празник е и какво НЕ трябва да правите утре

Какво да не правите на 10 октомври

На този ден се препоръчва въздържането от тежка физическа работа - това се счита за неуважение към светите мъченици. Не бива да пътувате далеч - по това време започват есенни мъгли и първите ранни слани, които могат да се появят по пътя.

Забранено е да се обиждат братя или сестри - народът е казвал: „Ако се скараш със сестра си на Евлампия, няма да има мир цяла година .

Какво трябва да се прави на 10 октомври

Народът наричал 10 октомври Евлампия. Този ден се е смятал за граница между топлата есен и началото на студа, затова му се е отдавало особено значение. Често се е казвало: „Евлампия дойде — есента прегръща зимат . “

Добре е денят да се посвети на семейството, да се прекара в молитва и смирение, без извършването на тежък физически труд.

9 октомври: Какъв църковен празник е утре и какви забрани ТРЯБВА да се спазват